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На Балтийском флоте начался месячник сплочения воинских коллективов

На Балтийском флоте начался месячник сплочения воинских коллективов

Весь август в рамках месячника пройдет комплекс мероприятий по поддержанию высокого морально-психологического состояния личного состава, здорового нравственного климата в воинских подразделениях.

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