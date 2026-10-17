Reuters: приказ ограничить Starshield для Украины поступил из Белого дома, но его отдавал не Трамп.
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О чем статья? все это известно из ежедневного потока новостей? Ничего нового автор не сообщил.