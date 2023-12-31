Минобороны: на Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки в Харьковской области.