Минобороны: на Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки в Харьковской области.
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