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"Ты попробуй сними с меня его": иноземная женщина залезла в бассейн в костюме, игнорировав правила и замечания всех людей аквапарка

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Комментарии
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Юрий Белов
ДИКАРЕЙ - однозначно надо высылать . Туда откуда припёрлись !
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2 час.
Александр Иванов
гнать тварей в аулы - совсем обнаглели. нюх потеряли. веры нет ни в Бога ни в Аллаха ....
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41 мин.
Одиссей
м-дааа...   получается, представитель администрации (дежурный) возле бассейна таки был, но дамочка просто положила на него то, чего у нее нет...  т.е., не просто нарушение норм и правил ПО НЕЗНАНИЮ, т.е., недоразумение, а злостное и циничное нарушение и общественной морали, и норм поведения в бассейне. Вполне можно было применять силу для выдворения. А коли не решились применить, то для посетителей возникает вопрос о санитарно-гигиеническом состоянии аквапарка. И не посещать сие заведение вплоть до устранения недоработок...
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13 мин.
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