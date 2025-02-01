"Ты попробуй сними с меня его": иноземная женщина залезла в бассейн в костюме, игнорировав правила и замечания всех людей аквапарка

Одиссей

м-дааа... получается, представитель администрации (дежурный) возле бассейна таки был, но дамочка просто положила на него то, чего у нее нет... т.е., не просто нарушение норм и правил ПО НЕЗНАНИЮ, т.е., недоразумение, а злостное и циничное нарушение и общественной морали, и норм поведения в бассейне. Вполне можно было применять силу для выдворения. А коли не решились применить, то для посетителей возникает вопрос о санитарно-гигиеническом состоянии аквапарка. И не посещать сие заведение вплоть до устранения недоработок...