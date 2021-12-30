Резкая перемена: премьер Польши обвинил ЕС в высоких ценах на газ и энергию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ и энергию — в эфире телеканала TVN24 известный своей антироссийской риторикой политик заявил, что ответственность за высокую стоимость энергоносителей лежит на Европе.