Гурулев опроверг фейки о подготовке России к нападению на Казахстан

Что там брать? Кроме пустыни, проблем и голодранцев. Возиться, только пачкаться. Все, что надо и так уже взяли....

star

мы им все ДАЛИ,а они умудрились все просрать и снова -ДАЙ или...Робята из Казахстана-нам от вас ничего не надо ,а не угомонитесь ...нашим войскам и заходить не надо.Пугать базами США тоже не надо ,наш опыт СВО многому научил .Давай пока до свидания