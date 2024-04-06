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Гурулев опроверг фейки о подготовке России к нападению на Казахстан

Гурулев опроверг фейки о подготовке России к нападению на Казахстан

Генерал Андрей Гурулев из комитета Госдумы по обороне опроверг информацию о предполагаемом российском нападении на Казахстан после спецоперации в Украине и призвал к бдительности в отношении дезинформации.

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Что там брать? Кроме пустыни, проблем и голодранцев. Возиться, только пачкаться. Все, что надо и так уже взяли....
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16 час.
star
мы им все ДАЛИ,а они умудрились все просрать и снова -ДАЙ  или...Робята из Казахстана-нам от вас ничего не надо ,а не угомонитесь ...нашим войскам и заходить не надо.Пугать базами США тоже не надо ,наш опыт СВО многому научил .Давай пока до свидания
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15 час.

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