Американо-британские удары никак не повлияли на решимость и боеспособность хуситов

Как заявил командующий военно-воздушными силами Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) Алекс Гринкевич, Соединённые Штаты и Соединённое Королевство в ночь на пятницу нанесли более 60 ударов по 16 целям в Йемене, использовав "свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов".
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