Врач Кузнецова: негативнее всего жара сказывается на людях с болезнями сердца

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертоники, пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца, перенесшие инфаркт миокарда или инсульт, люди с нарушениями ритма сердца — более подвержены негативному влиянию жары, поэтому в такую погоду им следует быть более осторожными, заявила в беседе с "Газетой.