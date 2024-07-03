Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Этих скотов можно усыплять, тут другие варианты бесполезны.78.ru: подростки,...
  • Владимир Петров
    ЧМ по хоккею принципиально не смотрел, хотя по И-нету репортажи шли. Зачем России покупать трансляции увечного и амор...Тренер Крикунов н...
  • Валерий Евстафьев
    Она единственная в Дагестане с поддельным дипломом?В Дагестане 63-ле...

Врач Кузнецова: негативнее всего жара сказывается на людях с болезнями сердца

Врач Кузнецова: негативнее всего жара сказывается на людях с болезнями сердца

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертоники, пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца, перенесшие инфаркт миокарда или инсульт, люди с нарушениями ритма сердца — более подвержены негативному влиянию жары, поэтому в такую погоду им следует быть более осторожными, заявила в беседе с "Газетой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх