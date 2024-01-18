В чем польза и вред зверобоя для здоровья

Растение зверобой издавна применяется в терапевтической практике. В природе это растение предпочитает расти на светлых лесных полянах и сухих лугах, но не каждый вид подходит для использования в медицинских целях.
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