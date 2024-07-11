Китайская АУГ в Филиппинском море Авианосная ударная группа «Шаньдун», принадлежащая ВМС Народно-освободительной армии Китая, в настоящее время находится в Филиппинском море.
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Китайская АУГ в Филиппинском море Авианосная ударная группа «Шаньдун», принадлежащая ВМС Народно-освободительной армии Китая, в настоящее время находится в Филиппинском море.
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