Принять саванну: Россия и Зимбабве могут ввести безвиз в ноябре

Проект соглашения между Россией и Зимбабве о введении безвизового режима находится на рассмотрении у африканской стороны, страны могут подписать документ в ноябре, рассказал «Известиям» глава российской дипмиссии в Хараре Николай Красильников.
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