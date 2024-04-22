Стрелявший по банкам москвич случайно застрелил шестилетнюю дочь приятеля

21 апреля 2024 года, Наро-Фоминск, Московская область — ИА Регнум сообщает о трагедии в деревне Мартемьяново, где мужчина случайно выстрелил в шестилетнюю дочь своих друзей, в результате чего ребёнок скончался в больнице.
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