Стрелявший по банкам москвич случайно застрелил шестилетнюю дочь приятеля

21 апреля 2024 года, Наро-Фоминск, Московская область — ИА Регнум сообщает о трагедии в деревне Мартемьяново, где мужчина случайно выстрелил в шестилетнюю дочь своих друзей, в результате чего ребёнок скончался в больнице.