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Царьград

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Пожар на юге Москвы: Институт вычислительной техники в огне на 1500 м²

Пожар на юге Москвы: Институт вычислительной техники в огне на 1500 м²

На юге Москвы вспыхнул пожар в здании Института вычислительной техники. По данным МЧС России, огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров.

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