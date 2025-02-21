Армия России перешла в наступление на Запорожском фронте, ворвавшись в Пятихатки (КАРТА)

Левый фланг Запорожского фронта, участок 19 дивизии 58 армии ЮВО: Российские штурмовые подразделения при поддержке артиллерии и бронетехники прорвали оборону врага в районе Пятихаток, зайдя в сам поселок и продвинувшись в нем.
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