Политолог Орлов: обострение в Персидском заливе ударит по ценам на топливо

Директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук Антон Орлов выразил мнение, что риск роста цен на бензин может сдерживать администрацию Дональда Трампа от серьёзной эскалации с Ираном до ноябрьских выборов в США.
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