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Россия не вмешивается в дела других государств – посол РФ в США

Россия не вмешивается в дела других государств – посол РФ в США

Утверждения Вашингтона о попытках Москвы повлиять на политическую ситуацию внутри Соединенных Штатов похожи на способ отвлечь внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего врага, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

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