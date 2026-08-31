Номинация на «Оскар», связь с Западом и огромные гонорары: что известно о жизни Борисова

Актер Юра Борисов после номинации на «Оскар» стал крайне востребованным в России. Life.ru рассказал, сколько он зарабатывает и что его связывает с Западом.
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