В Свердловской области зарегистрировано 36 случаев бешенства у животных

С начала 2024 года в Свердловской области зафиксировано 36 случаев бешенства среди животных. По информации областного Департамента ветеринарии, большинство из них — 29 случаев — связаны с волками и лисами.
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