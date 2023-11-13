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"Байден заставил Си Цзиньпина приползти на коленях": Вашингтон начал грязную игру. России грозит серьезная опасность

"Байден заставил Си Цзиньпина приползти на коленях": Вашингтон начал грязную игру. России грозит серьезная опасность

Интересная жизнь с Vera Star Вашингтон анонсировал встречу президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Сан-Франциско.

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Си поехал не в США, а на саммит АТЭС. Большая разница. Путин тоже бы поехал, если бы не СВО и решение МУС. И на форумах такого уровня обычно много двухсторонних встреч. Вот и с Байденом возможна одна из них.
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1 час.
Евгений Маркович
Си сделает как Китаю будет выгоднее. Не такие уж добрые эти братья, не применули воспользоваться ситуацией и цены на свои авто загнули в два раза. На смартфоны тоже, только старые которые наклепали скидывают, при этом дурят всех, в прошивке пишут камера на 100 пикселей, а на самом деле 15, пишут, что проц чуть ли не последний, на самом деле 2-3 года давности (пипл не знает, что есть другой софт, который может увидеть истину)
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48 мин.
Людмила Лиханова
Статья тупая с &quot;офигенным&quot; заголовком для привлечения читателей.  Противно читать глупость. Си ни перед кем не будет прогибаться, а будет делать то, что выгодно Китаю. А то, что выгодно Китаю крайне невыгодно пиндосии. И этим все сказано.
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13 мин.

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