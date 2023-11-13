"Байден заставил Си Цзиньпина приползти на коленях": Вашингтон начал грязную игру. России грозит серьезная опасность

Си поехал не в США, а на саммит АТЭС. Большая разница. Путин тоже бы поехал, если бы не СВО и решение МУС. И на форумах такого уровня обычно много двухсторонних встреч. Вот и с Байденом возможна одна из них.

Евгений Маркович

Си сделает как Китаю будет выгоднее. Не такие уж добрые эти братья, не применули воспользоваться ситуацией и цены на свои авто загнули в два раза. На смартфоны тоже, только старые которые наклепали скидывают, при этом дурят всех, в прошивке пишут камера на 100 пикселей, а на самом деле 15, пишут, что проц чуть ли не последний, на самом деле 2-3 года давности (пипл не знает, что есть другой софт, который может увидеть истину)