Политика как она есть

Министр обороны России Андрей Белоусов направил американскому коллеги Ллойду Остину очень серьезное предостережение о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.