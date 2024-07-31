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МИД РФ: Белоусов направил США очень серьезное предостережение

МИД РФ: Белоусов направил США очень серьезное предостережение

Министр обороны России Андрей Белоусов направил американскому коллеги Ллойду Остину очень серьезное предостережение о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

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