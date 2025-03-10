Европа поползет на коленях через Атлантику, умоляя Трампа не покидать НАТО

Турция не прочь показать себя странам ЕС в роли нового лидера альянса — но и ей страшно Дмитрий Родионов На фото: президент США Дональ Трамп (Фото: DPA/TASS) Материал комментируют: Александр Перенджиев Владимир Блинов Европа может пойти на любые уступки, чтобы предотвратить возможный выход США из НАТО, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа.