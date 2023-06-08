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Почти 30 человек госпитализированы после разрушения Каховской ГЭС

Почти 30 человек госпитализированы после разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области госпитализированы 29 человек после разрушения Каховской ГЭС.По данным министра труда и социальной политики области Аллы Бархатновой, после разрушения Каховской ГЭС в больницы с различными повреждениями доставлены 29 человек.

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