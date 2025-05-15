Проклятие Тамерлана: как Сталин приказал его «нейтрализовать»

Существует легенда, которая объясняет, почему началась кровопролитная Великая Отечественная война. Согласно поверью, это случилось из-за того, что советские археологи в июне 1941 года вскрыли усыпальницу средневекового тюркского полководца и завоевателя Тамерлана в Самарканде.