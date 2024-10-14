Инструкция: Как правильно выбрать духовой шкаф

Духовой шкаф – один из самых важных элементов современной кухни. Он открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов: от создания ароматной домашней выпечки до приготовления изысканных мясных блюд.
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