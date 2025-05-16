Депутат Гусев предложил перевести на бюджет ординатора, принявшего роды в метро

Парламентарий Госдумы Дмитрий Гусев, представляющий «Справедливую Россию — За правду», обратился к главе Подмосковья Андрею Воробьёву с инициативой о предоставлении бюджетного места для ординатора, принявшей роды в московском метро.
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