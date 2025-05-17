В 2025 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут в среднем на 11,9%, но точный размер повышения будет различаться в зависимости от региона.
Тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 11,9%
Комментарии
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ВС
Валерий Сорокин
зам.пред пр строительству ЖКХ кошелев, сколько бы не повышали тарифы, состояние инженерных коммуникаций в домах не улучшится, так как УК проводит обслуживание формально. Перед началом отопительного сезона в домах проводят лишь поверхностные работы. Трубы подкрашивают, системы отопления не промываются, а комиссию, которая должна проверять эти работы, подкупают.
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2 час.
Лариса Голубицкая
КАК ЭТО ПОВЫШЕНИЕ ЗАДОЛБАЛО!!!!!!!!!
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1 час.
АК
Арик Кука
Спасибо за честную инфляцию, каждый год тарифы растут. Каждый год.
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25 мин.
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