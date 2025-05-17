Тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 11,9%

ВС

Валерий Сорокин

зам.пред пр строительству ЖКХ кошелев, сколько бы не повышали тарифы, состояние инженерных коммуникаций в домах не улучшится, так как УК проводит обслуживание формально. Перед началом отопительного сезона в домах проводят лишь поверхностные работы. Трубы подкрашивают, системы отопления не промываются, а комиссию, которая должна проверять эти работы, подкупают.