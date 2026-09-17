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В помощь маме и папе: 4 игры, которые помогут успокоить перевозбужденного ребенка

В помощь маме и папе: 4 игры, которые помогут успокоить перевозбужденного ребенка

В помощь мамам и папам фото: enigma_images/Getty ImagesЕсли вы родители маленького ребенка, вы наверняка знаете, что когда он устал после полного впечатлений дня или перевозбужден, он может скакать, носиться по квартире, кричать и безудержно смеяться, иногда до истерики и проблем с засыпанием.

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