Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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С 1 января 2025 года Китай корректирует импортные пошлины на широкий спектр товаров

С 1 января 2025 года Китай корректирует импортные пошлины на широкий спектр товаров, что направлено на "направлены на увеличение импорта высококачественных товаров, расширение внутреннего спроса и содействие открытости на высоком уровне".

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