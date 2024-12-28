С 1 января 2025 года Китай корректирует импортные пошлины на широкий спектр товаров, что направлено на "направлены на увеличение импорта высококачественных товаров, расширение внутреннего спроса и содействие открытости на высоком уровне".
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