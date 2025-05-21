CNN: параллельно с переговорами США с Тегераном Израиль рассматривает возможность удара по иранским ядерным объектам

Пока администрация Трампа пытается договориться с Тегераном, в Израиле все более серьезно рассматривают варианты ударов по ядерным объектам Ирана, сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники в США, знакомые с разведданными.
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