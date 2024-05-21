Обвиняемые в теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода, обвиняемые в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле», не стали обжаловать продление ареста до 22 августа.
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