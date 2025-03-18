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Царьград

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ВС России ликвидировали группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском

ВС России ликвидировали группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском

Русские военные успешно ликвидировали группу женщин-штурмовиков из 425-го отдельного штурмового полка вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» в районе города Красноармейск.

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