Против барнаульского "Жилфонда" выдвинули новые иски

С компанией судится предприниматель из Бийске и житель Баранула Против барнаульского агентства недвижимости "Жилфонд" и его экс-руководителя Людмилы Авдюхиной выдвинули новые иски, сообщается в картотеке арбитражного суда Алтайского края.
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