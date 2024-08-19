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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Против барнаульского "Жилфонда" выдвинули новые иски

Против барнаульского "Жилфонда" выдвинули новые иски

С компанией судится предприниматель из Бийске и житель Баранула Против барнаульского агентства недвижимости "Жилфонд" и его экс-руководителя Людмилы Авдюхиной выдвинули новые иски, сообщается в картотеке арбитражного суда Алтайского края.

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