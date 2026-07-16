Владимир Корнилов: Бандеровский психоз в Польше — это исключительно предвыборная лихорадка

Почему Волынская резня именно сейчас стала главным предвыборным фактором в Польше? Как долго продержится правительство Туска, если партия Косиняка-Камыша покинет коалицию? Что стоит за обещанием президента Навроцкого запретить красно-чёрный флаг? И чем закончится эта предвыборная игра для отношений Варшавы и Киева? Предвыборный переполох и украинский вопрос 11 июля Польша в десятый раз официально … Читать далее: https://govorit.