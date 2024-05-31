Внук Манделы призвал запретить Израилю участвовать в Олимпийских играх

Нкоси Мандела, депутат Национальной Ассамблеи ЮАР и внук Нельсона Манделы, обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом запретить Израилю участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже из-за действий израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа.