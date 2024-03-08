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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Французской биатлонистке Шово отказали во въезде в США. Возможно, из-за ее поездки на Кубу в 2022-м

Биатлонистка вошла в состав сборной на 8-й этап Кубка мира, который стартует сегодня в Солджер Холлоу, но не смогла вылететь на чартерном рейсе IBU из Осло и вернулась во Францию.

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