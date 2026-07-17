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Порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Орле пособницу дистанционных мошенников за попытку похитить у пенсионерки миллион рублей

В ОП № 2 (по Заводскому району) городского УМВД обратились родственники 78-летней пенсионерки. Они сообщили о том, что ранее пожилая орловчанка стала жертвой дистанционных мошенников и передала неизвестным 900 тысяч рублей.

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