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Царьград

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Дожди и +3 градуса: погода в Новосибирске на 7 октября

Дожди и +3 градуса: погода в Новосибирске на 7 октября

Дожди накроют Новосибирск в течение всего дня 6 октября, а к ночи температура опустится до +3.+5 градусов.

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