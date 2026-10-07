Размышления о том, зачем туркам военно-морской флот вообще и авианосец в частности Ну, в самом деле, для чего Турции авианосец? Но, как мне думается, сперва следовало бы ответить на другой вопрос, а именно: для чего вообще Турции нужен флот?Раньше, когда еще существовал СССР, ВМФ Турции, очевидно, имел очень сильного врага как в Черном море, так и в Средиземном.
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