Размышления о том, зачем туркам военно-морской флот вообще и авианосец в частности Ну, в самом деле, для чего Турции авианосец? Но, как мне думается, сперва следовало бы ответить на другой вопрос, а именно: для чего вообще Турции нужен флот?Раньше, когда еще существовал СССР, ВМФ Турции, очевидно, имел очень сильного врага как в Черном море, так и в Средиземном.