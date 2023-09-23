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ACB. «Валенсия» – «Жирона», «Уникаха» встретится с «Тенерифе» и другие матчи

В субботу, 23 сентября, стартует новый сезон испанской лиги ACB.  В рамках регулярного чемпионата «Валенсия» сыграет с «Жироной», «Уникаха» встретится с «Тенерифе».

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