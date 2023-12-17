GamesVoice выпустила русскую озвучку приключенческого боевика Hellblade: Senua's Sacrifice с...

GamesVoice выпустила русскую озвучку приключенческого боевика Hellblade: Senua's Sacrifice спустя пять лет после её анонсаРоссийская студия GamesVoice, занимающаяся локализациями компьютерных игр, объявила о выходе озвучки приключенческого боевика Hellblade: Senua’s Sacrifice.
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