В трудную минуту крымчане всегда объединяются. Мы переживём любые перипетии и пойдём дальше ✊ тест тест.
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В трудную минуту крымчане всегда объединяются. Мы переживём любые перипетии и пойдём дальше ✊ тест тест.