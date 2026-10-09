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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель «Рейсинг Буллз» о составе-2027: «Есть три фантастических гонщика. Потребуется еще немного времени»

Руководитель « Рейсинг Буллз » Алан Пермейн высказался о выборе состава на сезон-2027. На места в команде претендуют действующие пилоты «Формулы-1» Арвид Линдблад и Лиам Лоусон и один из лидеров «Формулы-2» Никола Цолов .

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