Руководитель «Рейсинг Буллз» о составе-2027: «Есть три фантастических гонщика. Потребуется еще немного времени»

Руководитель « Рейсинг Буллз » Алан Пермейн высказался о выборе состава на сезон-2027. На места в команде претендуют действующие пилоты «Формулы-1» Арвид Линдблад и Лиам Лоусон и один из лидеров «Формулы-2» Никола Цолов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым