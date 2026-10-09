Руководитель «Рейсинг Буллз» о составе-2027: «Есть три фантастических гонщика. Потребуется еще немного времени»

Руководитель « Рейсинг Буллз » Алан Пермейн высказался о выборе состава на сезон-2027. На места в команде претендуют действующие пилоты «Формулы-1» Арвид Линдблад и Лиам Лоусон и один из лидеров «Формулы-2» Никола Цолов .