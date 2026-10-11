Врач Ольга Фишова 20 лет спасала жителей сёл на плавучем храме

В течение более чем 20 лет она ежегодно руководила выездной поликлиникой на плавучем храме, обеспечивая бесплатную медпомощь жителям отдалённых сёл Новосибирской области.
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