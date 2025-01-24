Тренировки по фигурному катанию пройдут на ВДНХ в рамках проекта «Зима в Москве»

На самом большом катке столицы на ВДНХ в феврале продолжится разнообразная спортивная программа. В частности, весь зимний сезон юные посетители детской ледовой площадки могут бесплатно освоить основы фигурного катания.
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