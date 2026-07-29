Атакован спецназ ВМС Украины на острове Первомайский в Днепро-Бугском лимане Вчера произошло довольно знаковое событие на Херсонском направлении, которое во .
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Атакован спецназ ВМС Украины на острове Первомайский в Днепро-Бугском лимане Вчера произошло довольно знаковое событие на Херсонском направлении, которое во .
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