Два украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью

В Минобороны России заявили, что два украинских беспилотника были уничтожены над Брянской областью. «Около 10:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.