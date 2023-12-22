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Два украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью

Два украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью

В Минобороны России заявили, что два украинских беспилотника были уничтожены над Брянской областью. «Около 10:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

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