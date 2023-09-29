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Искусственный интеллект от Сбера поможет улучшить жизнь людей в Калужской области

Искусственный интеллект от Сбера поможет улучшить жизнь людей в Калужской области

Сбербанк и Правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) Документ подписали заместитель губернатора Дмитрий Разумовский и управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай.

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