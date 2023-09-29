Искусственный интеллект от Сбера поможет улучшить жизнь людей в Калужской области

Сбербанк и Правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) Документ подписали заместитель губернатора Дмитрий Разумовский и управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии