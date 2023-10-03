В Казани разрабатывают «умные» часы-тонометр

Российские разработчики из Казани в настоящее время работают над миниатюрным тонометром, выполненным в форме смарт-часов, анализ показателей которого будут осуществлять алгоритмы искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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