«Вас убьют свои»: как недоверие разрушает украинскую армию Ольга ВайленкоПродолжающаяся спецоперация на Украине высветила множество проблем в украинской армии, начиная от недостаточного снабжения и заканчивая неэффективностью западной подготовки.
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