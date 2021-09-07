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В Гвинее свергли 83-летнего президента, который “обнулил” конституцию, чтобы снова пойти на выборы. После этого во всем мире подорожал алюминий

В Гвинее свергли 83-летнего президента, который “обнулил” конституцию, чтобы снова пойти на выборы. После этого во всем мире подорожал алюминий

5 сентября в Гвинее, государстве в Западной Африке, произошел военный переворот. Армейский спецназ с оружием пришел к резиденции президента Альфы Конде и  перекрыл единственный мост, связывающий полуостров, где она находится, с остальным городом.

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